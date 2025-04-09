شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للإعلام تعلن عقد مؤتمر مستقبل الدراما فى مصر 22 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني انطلاق مؤتمر (مستقبل الدراما في مصر) الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وذلك بمقر الهيئة بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.



وقال المسلمانى إن عقد المؤتمر يأتى استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة في شهر رمضان الماضي، والتى تقضى بضرورة تعزيز القيم، ومواجهة موجات: العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكى، وتدمير قيم العائلة.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن المؤتمر سيتضمن دعوة الكتّاب والمخرجين والمنتجين وعلماء النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد، وسيتم رفع توصيات المؤتمر للمؤسسات المعنية.