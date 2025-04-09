شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وضع عدة سيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ما يحدث حاليا على مستوي الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية هي حرب تجارية واقتصادية وليست حرب عسكرية، وأن كل دولة ستعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها .

وقال رئيس الوزراء، إنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازائها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.