شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: قرارات أمريكا وما يشهده الاقتصاد العالمى حرب تجارية واقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ما يحدث حاليا على مستوي الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية هي حرب تجارية واقتصادية وليست حرب عسكرية.



وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.