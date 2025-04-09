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رئيس الوزراء: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تاريخية

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رئيس الوزراء: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تاريخية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 09 أبريل 2025 03:12 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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