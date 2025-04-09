شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.