شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الـ49 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي اليوم ، بالعاصمة الكويتية الكويت، وناقش عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال على الوزراء أعضاء المجلسـ ، والتي كان من بينها التقرير المالي والتغيرات الهيكلية التي تمت خلال عام 2024 لزيادة الحوكمة والشفافية التي تعمل بها الهيئة ، وكذا استراتيجية الهيئة للعام 2025 والمشروعات الاستثمارية والزراعية التي تخطط الهيئة للمشاركة فيها للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي العربي العربي ، وخلق فرص العمل والتركيز على مشروعات التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والداجني وخلافه.



فعاليات الاجتماع الـ49 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالكويت

كما ناقش المجلس تغير مسمي الهيئة من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الى الهيئة العربية للاستثمار والامن الغذائي، فضلاً عن تغير شعار الهيئة ليصبح الشعار الجديد «مير» ويعني استدامة الغذاء، بالاضافة الى بعض الموضوعات الاخرى المقرر للهيئة السير فيها، كما أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية للهيئة داخل مصر تساهم فيها الهيئة بنسب كبيرة تتركز في مجالات التصنيع الزراعي وانتاج الامصال واللقاحات البيطرية بنسبة تتعدى 7٪؜ من حجم استثمارات الهيئة بالدول الاعضاء والتي تصل الى 22 دولة عضوا.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد غادر القاهرة متوجها إلى العاصمة الكويتية للمشاركة في اجتماع السنوى الـ 49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى.