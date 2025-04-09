شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: منع المواقف العشوائية بمحيط موقف السلام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بمنع تواجد أي مواقف عشوائية، أوالانتظار الخاطىء فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لحملة مكبرة لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخل موقف السلام النموذجى الجديد، ورفع كافة الإشغالات في المنطقة المحيطة بالموقف.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول بالتعاون مع شرطة المرافق بالمرور الدورى للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع سرعة إزالة كافة الوصلات الكهربائية العشوائية التى قام بها المخالفون لسرقة التيار الكهربائي، وإعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بموقف السلام ، ونفق السلام أسفل الدائرى، وميدان السادات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الموقف الجديد الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويستوعب أكثر من 2500 سيارة من مختلف وسائل المواصلات، يأتي في إطار حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، مضيفًا أن الموقف سيساهم فى القضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، والاختناقات المرورية وتحسين المظهر العام .