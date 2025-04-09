شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة المعلمين: مصر وفرت ملاذا آمنا للطلاب الوافدين من مناطق النزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الله وكيل نقابة المعلمين، أن مصر وفرت على مدى السنوات السابقة ومازالت ، ملاذا آمنا للطلاب الوافدين من مناطق النزاع، وقامت بدور قيادي، فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، إيمانًا منها بأهمية التعليم وضرورة توفيره للجميع .

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى السابع بعنوان "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول"، والذى تنظمه المنظمة "الدولية للتربية" Education International ، على مدار يومين ، وتستضيفه نقابة المعلمين المصرية، بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وعدد كبير من الوفود الدولية فى مجال التعليم.

ووجه وكيل نقابة المعلمين، التحية للشعب الفلسطينى الذي يواجه أصعب الظروف بسبب الموت والدمار تحت وطأه الاحتلال ، ويقفون بكل شجاعة مدافعين عن أرضهم ضد المحتل.

وأضاف أن هذا المؤتمر المهم ، يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها، سوف يتخذ اجراءات تضمن وصول التعليم للطلاب فى أصعب الظروف .

وقال محمد عبد الله أن توفير التعليم فى ظل الصراعات والحروب أمر صعب للغاية ، لذلك وحد النقابيون جهودهم حول العالم من خلال المنظمة العالمية للتربية، لدعوة المجتمع الدولى الاستثمار فى التعليم وضمان حقوق المعلمين .



