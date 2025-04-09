شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بنظام البوكليت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء نشر نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، لتأهيل وتدريب الطلاب، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، نموذج استرشادي لامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، موضحة أن نظام البوكليت هو دمج لورقتي الأسئلة والإجابة في كُتيّب واحد، بحيث تُدرج الأسئلة وتُخصص مساحة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرة.













وأشارت إلى أن هذا النظام يهدف إلى الحد من الغش، وتسهيل تنظيم الوقت أثناء الامتحان، وتحسين دقة التصحيح، منبهة على ضرورة تركيز الطالب وترتيب أفكاره عند الإجابة.

يُذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد مؤخرًا، على تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

ووجه وزير التربية والتعليم، بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في جميع المحافظات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني لكافة المديريات التعليمية.



