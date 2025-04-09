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محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط موقف السلام

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  • محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط موقف السلام 1/3
  • محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط موقف السلام 2/3
  • محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط موقف السلام 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 09 أبريل 2025 03:15 م

قاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة مكبرة لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخل موقف السلام النموذجى الجديد، ورفع كافة الإشغالات في المنطقة المحيطة بالموقف.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بنفق السلام أسفل الدائري ، وميدان السادات بحى السلام أول ، والشوارع المحيطة بالموقف بعد اخلائها من الإشغالات،  ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، واستعواض البلدورات، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير ،  لتتناسب مع الشكل الحضارى للموقف الجديد .

رافق محافظ القاهرة في الحملة التى شارك فيها كل من مديرية أمن القاهرة،  وشرطة المرافق، والمرور ، م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،  واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف ،  وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول،  وعدد من قيادات المحافظة.

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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