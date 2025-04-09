شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل موقف السلام الجديد بعد تطويره شرق القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ موقف السلام النموذجى الجديد استقبال المواطنين بعد تشغيله بشكل تدريجى، ويعد من أكبر مواقف القاهرة بعد تطويره وإنشائه بنظام متعدد الطوابق، ويقع بمدخل مدينة السلام بجوار الطريق الدائرى.

ويستوعب موقف السلام الجديد 2500 سيارة نقل وسرفيس، وبه 224 محلا، ومكون من 3 أدوار، كما أنه مزود بعدة خدمات "مسجد، دورات مياه، نقطة إسعاف، كافيتريات، وغرف للخدمات"، وتم نقل الباعة الجائلين بمحيط الموقف للمحال الجديدة.

ويعمل موقف السلام الجديد على تنظيم حركة السيرفيس بالمنطقة كما أنه يستهدف القضاء على المواقف العشوائية والكارتة العشوائية التي تحصل من مجهولين، كما أنه يقضي على الزحام والتكدس بمدخل مدينة السلام ونزلة السلام من الطريق الدائرى.

وبدأ تشغيل الطابق الأول بالموقف، كما سيتم تشغيل باقى الأدوار بشكل تدريجى خلال الأيام القادمة، وذلك بعد انتهاء التشطيبات النهائية للموقف.



الموقف الجديد



الموقف يضم مسجد و3 طوابق للسيارات



بعض الخطوط



حارات الموقف بالطابق الارضي



مدخل موقف السلام الجديد



موقف السلام متعدد الطوابق