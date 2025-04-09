شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية على هامش المؤتمر الوزارى لعملية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء كاتيا كويل وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

قدم الوزير د. عبد العاطى التهنئة على نتائج الانتخابات البرلمانية الألمانية وأعرب عن التطلع للعمل مع الحكومة الألمانية الجديدة فور تشكيلها بما يخدم مصالح البلدين في كافة المجالات وتطويرها في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار مصر ودعمها سياسياً واقتصادياً هو استثمار في استقرار المنطقة، معرباً عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة تدفق المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر ولاسيما في مجالات الطاقة الجديدة، والتكنولوجيا، والصناعات المعدنية، مؤكدا على ما توفره مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية على ضوء الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر.

أكد الوزير عبد العاطى على الأهمية التي توليها مصر لملف الهجرة وخاصة خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي ولاسيما الألماني للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري، معرباً في هذا السياق عن التطلع لقيام ألمانيا بتعزيز دعمها لمصر أخذاً في الاعتبار الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة المصرية نظراً لاستقبال أكثر من 10 مليون من اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة وفى مقدمتها قطاع غزة، حيث تناول السيد وزير الخارجية الدور الذى تقوم به مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، متناولاً الخطة العربية لإعادة إعمار غزة. واطلع سيادته المسئولة الألمانية على محددات الموقف المصرى من التطورات فى ليبيا مؤكداً على أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم مسار الحل الليبي-الليبي.