شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل المياه لـ136 أسرة أولى بالرعاية فى مركز الصف والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن توفير كوب مياه نظيف لـ الأسر الأولى بالرعاية، واحدة من أهم أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة"رؤية مصر 2030"، والتى تسعى إليها الشركة من خلال التعاون المثمر مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن أطر التعاون مع أحد الجمعيات، شهدت توصيل مياه الشرب لـ"136" أسرة أولى بالرعاية بمركز الصف بقرى" الحى، الأقواز، المنشى، عرب النمايرة، عرب الحصار، الفهميين، تل حماد، الصف البلد، عرب العيايدة، جزيرة أبو سلام، عزبة السلام، نجوع العرب، نزلة عليان، غمازة الصغرى، الجزيرة الشقراء".

وأضاف المهندس منصور بدوى، أن فريق المشاركة المجتمعية بالشركة، يُجرى أبحاثًا ميدانية للأسر الأولى بالرعاية؛ للتأكد من مدى استحقاقها وموافتها لشروط توصيل المياه، مشيرًا إلى أن تعزيز الجهود والشراكات الفعالة، يؤتى بثماره فى رفع العبء عن كأهل الأسر الأولى بالرعاية.

يُذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قامت بتوصيل مياه الشرب لـ "133" أسرة أولى بالرعاية بمركز العياط بالتعاون مع إحدى المؤسسات.