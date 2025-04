شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة مدينة عالمية".. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم غدا المهرجان الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدًا الخميس 10 إبريل 2025 النسخة الثانية من مهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافى السنوى إيه يو سى تحرير كلتشر فست 2025 (AUC Tahrir2025 CultureFest) الذى يستمر حتى السبت 12 أبريل 2025، فى حرم الجامعة التاريخى بميدان التحرير.

أعتمد المهرجان هذا العام "القاهرة مدينة عالمية" تيمة أساسية له حيث تمثل القاهرة مزيجًا ثقافيًا فريدًا يربط بين إفريقيا وحوض البحر المتوسط والعالم وتجمع بين التراث والناس والتاريخ فى إطار عصرى ديناميكي. يتضمن المهرجان، المفتوح مجانًا للجمهور، مجموعة من الفعاليات منها ندوات لمناقشة الكتب، وعروض فنية، ومعارض، وحلقات نقاشية وسوق للمشغولات اليدوية، وأنشطة للأطفال، ومأكولات تعكس الطابع متعدد الثقافات للمدينة.



تقام فعالية الافتتاح غدًا بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والإعلاميين والسفراء وممثلين عن الهيئات الثقافية والمجتمعية إلى جانب أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتضمن برنامج الافتتاح الكشف عن الغرفة الأرمنية التاريخية، التى أعيد تصميم حروف الأبجدية الأرمنية الثمانية والثلاثين فيها تكريمًا للتراث الثقافى الأرمني.



كما يشهد الحدث افتتاح معرض التخرج لطلبة برنامج الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "Heels Over Head Exhibition"يُعيد تخيّل المشهد الحضرى لمدينة القاهرة من خلال وسائط فنية متنوعة، إلى جانب معرض للفنان فان ليو بعنوان فان ليو: صور من العصر الذهبي" الذى يحتفى بالمصوّر الأسطورى المصرى الأرمنى فان ليو. ويُختتم برنامج الافتتاح بعرض موسيقى بعنوان "A CaPop: From Cairo with Harmony" لفرقة مصرية تعيد تقديم الأغانى الشهيرة بأسلوب أدائى مبهر مستوحى من تنوع الثقافات، وتقود الفرقة خرّيجة الجامعة الأمريكية والمغنية المتميزة نسمة محجوب.

يشهد مهرجان التحرير الثقافى هذا العام، بالتحديد يومى 11 و12 أبريل، سلسلة من الحوارات والندوات وجلسات مناقشة الكتب التى تتناول قضايا ثقافية معاصرة وتطرح أسئلة عميقة حول المجتمع والهوية. ومن أبرز فعاليات البرنامج عرض تاريخى يقدمه محمود التميمى مؤسس مشروع "القاهرة عنواني" وصاحب مبادرة "أرواح فى المدينة" بعنوان "أجانب مصريون - مصريون أجانب" عن وجود الأجانب فى الحياة المصرية وكيف تأثروا بثقافة البلد وكيف أثروا فى المجتمع، رؤية عامة وتأصيل تاريخى لهذه الفترة من الحملة الفرنسية وحتى صدور أول قانون للجنسية المصرية سنة 1926 والذى حدد من هم الأجانب و من هم المصريون. ومن الشخصيات التى يتعرض لها التميمى فى حديثه بوغوص نوبار شريك البارون امبان فى بناء مصر الجديدة، وفيروتشى بك المعمارى الإيطالى الذى بنى قصور الأسرة العلوية، والسنيور نالينو، والمسيو بوفيليه، وجرمان مارتان.

يقام أيضًا جلسة نقاشية متميزة بعنوان "عمارة القاهرة: لوحة كوزموبوليتانية " تتناول تأثير الحقب الاستعمارية وما بعد الاستعمار وصولًا إلى النيو ليبرالية فى تشكيل النسيج العمرانى والطابع المعمارى لمدينة القاهرة. وتجمع الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين هم الدكتور على جبر، أستاذ العمارة بجامعة القاهرة وعميد كلية الهندسة بجامعة نيو جيزة؛ والدكتورة باسكال غزالة، أستاذ مشارك بقسم سلطان قاسمى للتاريخ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور إبراهيم كريم، أستاذ العمارة؛ والدكتورة مى أبو الدهب، مدرس مساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. يدير الجلسة الدكتور مؤمن الحسينى، أستاذ مساعد قسم العمارة ومؤسس مختبر دراسات العمران بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



ومن الفعاليات الهامة جلسة تفاعلية بعنوان "تأملات على ضفاف النيل: الاستدامة والابتكار والعمل" تستكشف دور الابتكار فى مواجهة التحديات البيئية خاصة مشكلة النفايات البلاستيكية، مع تسليط الضوء على كيفية تحويل الطلاب للمواد المعاد تدويرها إلى حلول فعّالة ذات أثر ملموس. تنظم الجلسة وحدة دراسات العمران بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تستضيف طلاب من Enactus AUC، وهى منظمة طلابية رائدة فى تقديم حلول مستدامة. يشارك فى الفعالية طلاب قسم الهندسة الميكانيكية وأعضاء Enactus AUC بدر قطب، نورالدين عمروسى، وفَرح غنيم. يدير الجلسة الدكتور مؤمن الحسينى، أستاذ مساعد قسم العمارة ومؤسس مختبر دراسات العمران بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يتضمن المهرجان أيضًا جلستى نقاش شيّقتين حول الكتب. الأولى بعنوان "بالهنا: رحلة فى المطبخ الشرق أوسطي"، وتتناول كتاب ياسمين الغربلى "بالهنا: وصفات صحية من مصر ولبنان والمغرب"، بمشاركة المصوّر يحيى العلالى الذى ساهم بصوره فى توثيق وصفات وأجواء الكتاب. أما الجلسة الثانية، فهى بعنوان "كتب الأطفال المصورة: مرآة للمجتمع المصرى المعاصر" حيث تناقش كتاب ياسمين مطاوع "كتب الأطفال المصورة والمجتمع المصرى المعاصر،" حيث يستعرض الكتاب كيف تعكس أدبيات الأطفال ملامح عقدين من السياسات النيوليبرالية فى مصر. تشارك الكاتبة ياسمين مطاوع فى النقاش الذى تديره الدكتورة هبة الله سالم، كبيرة المدرسين بقسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

علاوة على ذلك، يقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات التى تشتبك تفاعليًا بشكل مباشر مع موضوع "القاهرة كمدينة عالمية" وتعبر عن التنوع الثقافى للمدينة من أبرزها جولة طعام فى وسط القاهرة تضم ثمانى مطابخ عالمية، تمثل تنوّع الجاليات المقيمة فى المدينة مثل الفرنسية واليونانية والسويسرية والسودانية والأرمينية وغيرها. كما تشمل الأنشطة جلسات يوجا يقودها مدربون من الهند، وورشة وعرض للرقص الهندى، إلى جانب جلسة لفن الخط اليابانى التقليدى والملابس اليابانية التراثية. وتُقدّم فرقة الرقص المدرسى التابعة لمدرسة القاهرة الأمريكية (CAC Varsity Dance Team) عرضًا يحتفى بالتنوع الثقافى من خلال الرقص.

أما على الصعيد الموسيقى، فتشارك الفنانة المصرية ناديا شناب والمغنى وكاتب الأغانى الكينى فاضيلى إيتوليا فى عرض مشترك يمثل شمال وشرق إفريقيا. ويختتم المهرجان بأداء مميز بعنوان "تحية إلى غزة"، يقدمه معهد إدوارد سعيد الوطنى للموسيقى، احتفاءً بالصمود والتراث من خلال الموسيقى والغناء.