شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة، وجاءت صورة الغلاف لفداسة البابا تواضروس الثانى خلال صلاة تجنيز الراحل الأنبا باخوميوس والتى أقيمت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نهاية الشهر الماضي، بحضور محافظ البحيرة وقيادات المحافظة وعدد من الشخصيات العامة من كافة أطياف المجتمع.

ويذخر العدد بملف خاص مدعم بالصور حول سيرة وخدمة الأنبا باخوميوس المباركة، وعدد من المقالات، فجاءت الافتتاحية "موعد عيد القيامة"، وللأنبا تكلا "أعمى- عمى- نور"، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

جدير بالذكر، أن تأسيس المجلة يعود إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإبراشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

