شكرا لقرائتكم خبر عن من الرئيس الفرنسي إلى أهل غزة.. ماكرون يبعث رسالة دعم عبر صناديق المساعدات للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لافتة إنسانية عقب تفقده مراكز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري، المختصة بتجهيز المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة دعم إلى غزة عبر صناديق الهلال الأحمر المصري.

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إحدى صناديق المساعدات الإغاثية التابعة للهلال الأحمر المصري، في رسالة دعم تحمل اسمه إلى أهالي قطاع غزة.

وأكد ماكرون عبر توقيعه على دعمه الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل إغاثة أهالي غزة، ومحاولة التخفيف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشون فيها جراء الحرب.

وجاء توقيع الرئيس الفرنسي على صندوق يحمل مساعدات إنسانية وطبية، وذلك خلال لقائه مع مسؤولي الهلال الأحمر المصري في العريش.



