شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع استعدادات استقبال موسم حصاد القمح ويؤكد تقديم الدعم للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استعدادات مديرية الزراعة وانتظام سير العمل لاستقبال موسم حصاد القمح هذا العام وجاهزية الصوامع بالكامل لبدء أعمال توريد محصول القمح ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف كونه محصولًا استراتيجيًّا وأمنًا قوميًّا هامًّا.

ووجّه محافظ الجيزة، بضرورة متابعة اللجان المشكلة والمرور الدوري على كافة الصوامع بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين مع تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالسلام البغدادي مدير مديرية الزراعة بالجيزة، أنه تم تشكيل لجان بمشاركة عدد من المهندسين الزراعيين من إدارات التعاون الزراعي والحيازة وشؤون المديريات حيث قامت بجولات ميدانية مكثفة في نطاق مركزي الجيزة وكرداسة لتفقّد حالة حقول القمح والاطمئنان على سير عمليات الحصاد الأولية.

وأكد المهندس البغدادي، أهمية المتابعة الدورية، وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين لضمان نجاح موسم الحصاد وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تبشّر بموسم وفير.



