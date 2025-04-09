شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتوجه للكويت للمشاركة باجتماع المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

غادر القاهرة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متوجها إلى الكويت للمشاركة في اجتماع السنوى ال 49 لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى والذي يعقد بالكويت على مدار يومين لمناقشة نتائج عمل الهيئة خلال العام الماضي وخطتها للعام القادم ياتى ذلك في إطار الاجتماعات السنوية للصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يلتقى "فاروق" خلال زيارته للكويت ببعض نظرائه من الوزراء العرب المشاركين في الاجتماع وكذلك بعض مسئولى الزراعة في الوطن العربي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدول العربية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن مصر من أكبر الدول المؤسسة والمساهمة في الهيئة العربية للانماء والاستثمار العربية والتى تأسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية كما أن الهيئة لها استثمارات كبيرة فى مصر بمحالات اللقاحات البيطرية وإنتاج السكر وتتوسع في بعض الأنشطة المرتبطة بالانتاج والاستثمار الزراعى.

