شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف يوم الطيران بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن يوم الطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) سيركز على الرقمنة وإدارة المجال الجوي والاستدامة وتجارة التجزئة الحديثة لشركات الطيران والمهارات المستقبلية. سيقام الحدث في جدة، المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025، وتستضيفه السعودية.

"الطيران هو حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - تعزيز التجارة ودفع السياحة وخلق فرص العمل. وتستفيد الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وتيرة النمو السريعة التي ستشهد مضاعفة حركة الركاب بحلول عام 2040. ويمكن للمنطقة تحقيق أقصى قدر من تأثير هذا النمو المحتمل من خلال تركيز الجهود على عوامل التمكين للنجاح في المستقبل وهي الرقمنة وإدارة المجال الجوي والاستدامة وتجارة التجزئة الحديثة لشركات الطيران وتنمية المهارات المستقبلية.

سيكون هذا أول يوم للطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقام في المملكة العربية السعودية. وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط، إنه من المناسب أن يقام الحدث في بلد يعترف فيه بالطيران باعتباره عامل تمكين حاسم للنمو الاقتصادي والتحديث.



