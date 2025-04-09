شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة العذراء مريم بمسطرد تعلن موعد جنازة وعزاء القمص عبدالمسيح بسيط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرد أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح القمص عبدالمسيح بسيط، اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، داخل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، وسط حضور محبيه من أبناء الكنيسة وأسرته وتلاميذه.

وأعلنت الكنيسة أن العزاء سيُقام مساء غد الخميس في تمام الساعة السادسة، بقاعة كنيسة السيدة العذراء بمسطرد.

وقدمت الكنيسة خالص تعازيها لشعبها ومحبي الأب الراحل، داعيةً أن تشملنا جميعًا تعزيات الروح القدس، وأن يمنح الله العزاء والسلام لكل من تألم برحيله.

وأعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، عن رحيل القمص عبد المسيح بسيط، كاهن الكنيسة، بعد حياة مليئة بالخدمة والعطاء الروحي والمعرفي.

ويُعد القمص عبدالمسيح بسيط أحد أبرز الكهنة والعلماء في مجال اللاهوت الدفاعي والدراسات الكتابية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله إرث علمي وتعليمي أثرى المكتبة القبطية وطلاب العلم اللاهوتي.

ولد القمص عبدالمسيح بسيط وتخرج في كلية الآداب والتربية، قسم اللغة الإنجليزية عام 1978، ثم التحق بقسم اليوناني واللاتيني بكلية الآداب بنظام الانتساب عام 1983، وبعدها التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة (القسم المسائي) عام 1984.

وقبل رسامته كاهنًا، كتب خمسة مسودات لكتب في اللاهوت، نُقّحت ونُشرت بعد رسامته، كما عمل مدرسًا للاهوت الدفاعي وتاريخ العقيدة بالكلية الإكليريكية فرع شبرا الخيمة، ومديرًا لمعهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، حيث درّس موادًا علمية متخصصة منها: مخطوطات الكتاب المقدس، التراجم، النقد الأدبي، قانونية الأسفار، والنقد النصي.

وكان للقمص عبدالمسيح بسيط حضور واسع من خلال كتبه وبرامجه التليفزيونية، وتميّز بأسلوب علمي دقيق ومنهجيته في تقديم علوم اللاهوت، مما جعله مرجعًا مهمًا في الدفاعيات المسيحية في مصر.

يُذكر أن القمص عبدالمسيح فقد نجله الشماس مايكل في نوفمبر 2023، وكان له ابنَان من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما شكّل جانبًا إنسانيًا مؤثرًا في حياته.