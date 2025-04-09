شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية الجمعة بمسجد القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

تقام مراسم عزاء الأستاذة الدكتورة ريم بهجت، الرئيس المؤسس لجامعة مصر للمعلوماتية، يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، بقاعة الفردوس في مسجد القوات المسلحة، أمام مول سيتي ستارز، وذلك عقب صلاة المغرب.

وكانت الدكتورة ريم بهجت قد رحلت عن عالمنا بعد مسيرة أكاديمية ومهنية زاخرة، ساهمت خلالها في دعم التعليم الجامعي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وقد حصلت على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة "إمبريال كوليدج" بلندن عام 1991، وشغلت عدة مناصب قيادية، من بينها عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والمستشار الثقافي لمصر لدى المملكة المتحدة، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت من أوائل المتخصصين في الذكاء الاصطناعي في مصر والعالم العربي، وأسهمت في تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية وتولت رئاستها منذ إطلاقها، حيث لعبت دورًا محوريًا في بناء شراكات أكاديمية مع جامعات عالمية مرموقة.

ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء لأسرة الفقيدة ومحبيها وزملائها في الأوساط الأكاديمية والعلمية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.