أخبار مصر

معركة انتخابات 2025.. اجتماعات مكثفة للأحزاب استعدادا لـ"الشيوخ والنواب"

0 نشر
0 تبليغ

معركة انتخابات 2025.. اجتماعات مكثفة للأحزاب استعدادا لـ"الشيوخ والنواب"

شكرا لقرائتكم خبر عن معركة انتخابات 2025.. اجتماعات مكثفة للأحزاب استعدادا لـ"الشيوخ والنواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 09 أبريل 2025 02:35 م

بدأت الأحزاب والقوى السياسية تكثيف تحركاتها استعدادًا للانتخابات البرلمانية المرتقبة، مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025، حيث انطلاق ماراثون الاستحقاق الانتخابي للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وتركز الأحزاب السياسية في هذه المرحلة على الوصول إلى صيغة ملائمة للحزمة التشريعية المنظمة للانتخابات، بما يحقق أكبر قدر ممكن من التوافق.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements