شكرا لقرائتكم خبر عن معركة انتخابات 2025.. اجتماعات مكثفة للأحزاب استعدادا لـ"الشيوخ والنواب" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الأحزاب والقوى السياسية تكثيف تحركاتها استعدادًا للانتخابات البرلمانية المرتقبة، مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025، حيث انطلاق ماراثون الاستحقاق الانتخابي للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وتركز الأحزاب السياسية في هذه المرحلة على الوصول إلى صيغة ملائمة للحزمة التشريعية المنظمة للانتخابات، بما يحقق أكبر قدر ممكن من التوافق.