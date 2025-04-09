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وزيرة ألمانية: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين

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وزيرة ألمانية: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين

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القاهرة - سامية سيد - توجهت وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية، بالشكر لمصر لاستقبال اللاجئين على أراضيها، مشيرة إلى أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين.

كما أشادت الوزيرة الألمانية خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، بالجهود المصرية في دعم المهاجرين على المستوى الإنساني.

تعهدت ببذل كافة الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مضيفة: "علينا توفير فرص عمل للمهاجرين".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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