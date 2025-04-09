شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة ألمانية: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية، بالشكر لمصر لاستقبال اللاجئين على أراضيها، مشيرة إلى أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين.

كما أشادت الوزيرة الألمانية خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، بالجهود المصرية في دعم المهاجرين على المستوى الإنساني.

تعهدت ببذل كافة الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مضيفة: "علينا توفير فرص عمل للمهاجرين".