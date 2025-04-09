شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. تجارة القاهرة تجرى امتحانات الميد تيرم لجميع البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن عقد امتحانات الميد تيرم بالنسبة لجميع البرامج الدراسية وكذلك مرحلة الدراسات العليا، يوم السبت المقبل 12 أبريل الجارى، وذلك بعد تعطل الدراسة يوم الإثنين الماضى 7 أبريل بسبب زيارة الرئيس الفرنسى إيمانيول ماكرون للجامعة.

وكانت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، شهدت فعاليات "ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية"، الذي عقد بمشاركة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات في البلدين.

حضر فاعليات الملتقي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب عدد كبير من قيادات التعليم العالي في مصر وفرنسا، ورؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، ومجلس جامعة القاهرة، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية من الجانبين، ووكلاء كليات الجامعة ومعاهدها، وجمع طلابى كبير من طلاب جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية.