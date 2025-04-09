شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة يعرب عن تقديره لدور مصر فى رئاسة عملية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أعرب ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء والشئون الخارجية، عن تقديره للعمل الهام الذى قامت به مصر في رئاسة عملية الخرطوم، وخاصة فيما يتعلق بالنزوح الناجم عن تغير المناخ وتنقل المهارات ومبادرات مكافحة التهريب.

وقال برونر، في كلمته بالمؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، إن تغير النظام العالمي يزيد أهمية البعد العالمي المدفوع بالاختراقات التكنولوجية أو القضايا العالمية مثل تغير المناخ والأوبئة، حيث تتعرض بعض نماذج التعاون الدولي القديمة لضغوط مع انتقالنا إلى عالم متعدد الأقطاب.

وأكد بورنر، أن الهجرة يمكن أن تُسهم في سد فجوات المهارات؛ ويمكنها أن تُولد آثارا إيجابية على الاتحاد الأوروبي وشركائه في أفريقيا؛ ويمكنها أن ترسّخ روابط دائمة بين دولنا تُعزز السلام والتعاون الاقتصادي كما يمكنها أن تُولّد النموّ لكلٍّ من بلدان المنشأ وبلدان المقصد.

وأشار الي إن تعزيز تنقل العمالة يعني مكافحة تهريب المهاجرين بلا هوادة وهو العامل الأساسي المُمكّن للهجرة غير النظامية ومصدر معاناة مستمرّ لأعداد لا تُحصى من الضحايا كل عام.

وأكد المفوض الأوروبي علي التخطيط لعقد المؤتمر الدولي الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين مع نهاية العام، مع معالجة أزمات ونزاعات أكثر عمقًا.

وأشار الي أن الاتحاد الأوروبي اعتُمد ميثاق بشأن الهجرة واللجوء وهو إصلاح طموح وجوهري لإدارة الهجرة واللجوء وهو الآن في مرحلة التنفيذ، متوقعا أن يدخل حيز التنفيذ الكامل بحلول يونيو 2026، وأن يضع أيضًا إطارًا لتطوير تعاون الاتحاد الأوروبي الدولي في مجال الهجرة.