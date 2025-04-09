شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ونشاط رياح وانخفاض حرارة.. تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المرتقبة اليوم الأربعاء، على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تشهد حرارة الجو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تفاصيل الظواهر الجوية حتى نهاية اليوم:

-- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

-- اضطراب الملاحة البحرية ليلاً على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من (70:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (4:2.5) متر.

-- نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.



ويشهد اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب البلاد.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 22 درجة.