شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية نظام جديد.. اعرف عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية ودرجاتها والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة عدد الأسئلة بكل مادة استعدادا للامتحانات التي تنطلق 15 يونيو المقبل كالتالى:

ـ مادة اللغة العربية، يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

ـ يبلغ إجمالي الدرجة المخصصة لمادة اللغة العربية 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى، يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

ـ مخصص لمادة اللغة الأولى 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

ـ مادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ مخصص لمادة التاريخ 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الجغرافيا، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد.

ـ تبلغ الدرجة النهائية لمادة الجغرافيا 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الكيمياء، يتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ مخصص لمادة الكيمياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الفيزياء، يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ مخصص لمادة الفيزياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الأحياء، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.

ـ الدرجة النهائية لمادة الأحياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الرياضيات البحتة، يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ـ امتحان مادة الإحصاء، فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

