شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية نظام جديد.. اعرف عدد الأسئلة الاختيارية والمقالية ودرجاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأربعاء، 09 أبريل 2025 01:19 م
يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة عدد الأسئلة بكل مادة استعدادا للامتحانات التي تنطلق 15 يونيو المقبل كالتالى:
ـ مادة اللغة العربية، يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.
ـ يبلغ إجمالي الدرجة المخصصة لمادة اللغة العربية 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.
ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى، يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.
ـ مخصص لمادة اللغة الأولى 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.
ـ مادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.
ـ مخصص لمادة التاريخ 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
ـ امتحان مادة الجغرافيا، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد.
ـ تبلغ الدرجة النهائية لمادة الجغرافيا 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
ـ امتحان مادة الكيمياء، يتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.
ـ مخصص لمادة الكيمياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
ـ امتحان مادة الفيزياء، يضم 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.
ـ مخصص لمادة الفيزياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
ـ امتحان مادة الأحياء، يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد.
ـ الدرجة النهائية لمادة الأحياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
ـ امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
ـ امتحان مادة الرياضيات البحتة، يتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
ـ امتحان مادة الإحصاء، فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
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