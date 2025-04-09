شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحساب الرسمي للقمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد ومدير معهد الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، عن وفاته اليوم، حيث نُشر على صفحته: "ربنا استرد وديعته، القمص عبدالمسيح سافر السماء"، في إشارة إلى رحيله عن عالمنا.

ويُعد القمص عبدالمسيح بسيط أحد أبرز الكهنة والعلماء في مجال اللاهوت الدفاعي والدراسات الكتابية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله إرث علمي وتعليمي أثرى المكتبة القبطية وطلاب العلم اللاهوتي.

ولد القمص عبدالمسيح بسيط وتخرج في كلية الآداب والتربية، قسم اللغة الإنجليزية عام 1978، ثم التحق بقسم اليوناني واللاتيني بكلية الآداب بنظام الانتساب عام 1983، وبعدها التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة (القسم المسائي) عام 1984.

وقبل سيامته كاهنًا، كتب خمسة مسودات لكتب في اللاهوت، نُقّحت ونُشرت بعد رسامته، كما عمل مدرسًا للاهوت الدفاعي وتاريخ العقيدة بالكلية الإكليريكية فرع شبرا الخيمة، ومديرًا لمعهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، حيث درّس موادًا علمية متخصصة منها: مخطوطات الكتاب المقدس، التراجم، النقد الأدبي، قانونية الأسفار، والنقد النصي.

كان للقمص عبدالمسيح بسيط حضور واسع من خلال كتبه وبرامجه التليفزيونية، وتميّز بأسلوب علمي دقيق ومنهجيته في تقديم علوم اللاهوت، مما جعله مرجعًا مهمًا في الدفاعيات المسيحية في مصر.

يُذكر أن القمص عبدالمسيح فقد نجله الشماس مايكل في نوفمبر 2023، وكان له ابنَين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما شكّل جانبًا إنسانيًا مؤثرًا في حياته.