شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: انتقال جدرى القرود بين البشر محدود ولا يوجد حالات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر



أكدت وزارة الصحة والسكان أن مرض جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ ينتقل إلى الإنسان من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، وتابعت وزارة الصحة والسكان: يظل انتشاره من إنسان إلى آخر محدود، ويتطلب الاختلاط الوثيق بالشخص المصاب.

واستكملت: ينتمي الفيروس المسبب للمرض إلى جنس الفيروسات الجدرية Orthro poxvirus من عائلة Poxviridae التي ينتمي إليها الفيروس المسبب المرض الجدري Smallpox وهناك سلالتين لفيروس جدري القردة، سلالة وسط أفريقيا أو حوض نهر الكونغو وهي أكثر شيوعا وأكثر خطورة حيث تتسم بمعدل وفاة للحالات 10 وسلالة غرب أفريقيا وهي أقل حدة ويصل فيها معدل وفاة للحالات إلى أقل من 1%.

وحول طرق انتقال فيروس جدرى القرود قالت وزارة الصحة والسكان: هو مرض ينتقل في الأساس من الحيوان إلى الإنسان نتيجة مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو السوائل أجسامها أو للإصابات الجلدية، وقد تحدث الإصابة أيضا نتيجة تناول اللحوم غير المطهية جيدا من الحيوانات المصابة بعدوى المرض، لكن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان فيتم من خلال المخالطة الوثيقة لشخص مصاب بالفيروس والتي تشمل الاتصال وجهاً لوجه أي عن طريق الرذاذ قصير المدى أو الأسطح الملوثة أو التلامس الجلدي أو الجنسي وأيضاً أثناء الحمل إلى الجنين، أو خلال الولادة وبعدها وقد كان انتشار الفيروس من خلال الاتصال الجنسي هو سبب تفشى المرض عالمياً عام 2022.

كان وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أعلنت أنها اكتشفت أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بفيروس جدري القرود من النوع Ib في المملكة المتحدة، ولم يُبلّغ عن أي تاريخ سفر للشخص المصاب، يشير هذا إلى أن الشخص أصيب بالفيروس شديد العدوى من شخص آخر في بريطانيا، بحسب موقع جريدة "الأندبندنت" البريطانية.

