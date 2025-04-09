شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط من موقع انهيار منزل.. توفير سكن للأسر المتضررة ونحقق فى سبب الحادث والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، توفير سكن بديل للنقل كافة الحالات الطارئة جراء انهيار عقار أسيوط، وتوفير سبل الراحة الكاملة لهم، مع وجود التعويضات اللازمة من وزارة التضامن الإجتماعى لكل المواطنين المضارين ، حتى لايشعر أى مواطن مضار بأى تغيير فى حياته اليومية، وتعويض المتوفين والمصابين بكافة التعويضات اللازمة من وزارة التضامن الإجتماعى ، فى محاولة للمساعدة وتقديم يد المعونة لكل المضارين.

كما أكد المحافظ بتشكيل لجان مختصة لبحث أسباب انهيار العقار، لتحديد إذا كان هناك شبهة جنائية بنتخذ القرار الفورى ضد المتسبب وإجراء كافة التحريات بالمكان، وتحويله لجهات التحقيق ، مع معاينة كافة العقارات المجاورة وهل تعرضت لضرر جراء انهيار العقار لاتخاذ اللازم معها.

كان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قد أنتقل إلى موقع الحادث لمتابعة الموقع والوقوف على حالة الضحاية والمصابين ، يأتى هذا عقب انهارعقار سكني مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وجود 6 ضحايا أسفل العقار المنهار حتى الآن، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.

وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، وتواجد لقوات الأمن وعلى رأسهم اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وسط تواجد سيارات الإسعاف والإنقاذ، بينما تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث، وتقوم الجهات المعنية حالياً بمتابعة تطورات الحادث ومعاينة أسباب انهيار العقار.