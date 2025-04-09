شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة معاريف: جرحى فى عملية طعن بالقدس الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بوقوع جرحى في عملية طعن في القدس الغربية وأن الدوافع قيد الفحص.

ويأتي بذلك بعد يوم من استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "أريئيل" عند مفرق بلدة حارس غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد المواطنة أمانة يعقوب (30 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت شمال مدينة القدس.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينية بعد إلقائها الحجارة على الجنود ومحاولتها تنفيذ عملية طعن شمال الضفة.