شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 4 جثث بينهم طفلين من أسفل عقار أسيوط المنهار .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثث بينهم طفلين من أسفل عقار أسيوط المنهار، مع استمرار عمليات البحث عن آخرين تحت الأنقاض فى محاولة لإخراج أى ناجين من أسفل العقار.

كان صباح اليوم قد انهارعقار سكني مكون من 4 طوابق في حي شرق وسط مدينة أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وجود 6 ضحايا أسفل العقار المنهار حتى الآن، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.

وتشهد المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، وتواجد لقوات الأمن وعلى رأسهم اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وسط تواجد سيارات الإسعاف والإنقاذ، بينما تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث، وتقوم الجهات المعنية حالياً بمتابعة تطورات الحادث ومعاينة أسباب انهيار العقار.