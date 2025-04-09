شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي في اتصال هاتفي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان بدء المرحلة الثانية وتحقيق الهدوء وخفض التصعيد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال الذي جرى الثلاثاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

كما تناول الوزير عبدالعاطي خطة إعادة إعمار غزة التي تم اعتمادها عربيا وإسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان وفاعلين دوليين آخرين، وبحث سبل تنفيذها بشكل فعال، بما في ذلك ما يتعلق بمسألتي الأمن والحوكمة، منوها في هذا الخصوص إلى حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعرب الوزير عبدالعاطي عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط .. مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل خفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للعواقب الوخيمة على شعوب المنطقة.

من جانبه، ثمن "ويتكوف" العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والولايات المتحدة وعلى الدور الهام الذي تضطلع به مصر في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.