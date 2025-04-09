شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الجمعة العظيمة فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

تُعد الجمعة العظيمة من أقدس أيام السنة الكنسية، حيث تُحيي الكنيسة فيها ذكرى صلب المسيح من أجل خلاص البشرية، وتتسم صلواتها بالخشوع والتأمل العميق في الآلام.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، أن صلوات الجمعة العظيمة لهذا العام ستُقام يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك ضمن الاستعدادات الروحية الخاصة بأسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

وتفتح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت، وسيكون دخول المصلين من بوابة رقم (1) المطلة على شارع رمسيس، وفق التنظيم المُعلن مسبقًا.

وتُخصص الدعوات المسبقة لحضور الصلوات، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الكنائس أو من الكاتدرائية مباشرة، مع التأكيد على أن الدخول يقتصر على حاملي الدعوات فقط، من الكهنة والشمامسة والشعب، ولن يُسمح باصطحاب مرافقين دون دعوة.

وأكدت الكنيسة أن خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، كما تهيب بالمشاركين التعاون مع خدام الكشافة في تنظيم الدخول والخروج، وتناشد كل من يشعر بأي أعراض صحية، ولو طفيفة، الامتناع عن الحضور حرصًا على سلامة الجميع.