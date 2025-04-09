شكرا لقرائتكم خبر عن سيد كحيل.. رحلة إبداع فى صناعة السجاد على النول اليدوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

لوحات فنية بألوان الطبيعة المصرية تعكس ذوق صاحبها ودقته العالية وحرفيته في الأداء، بمجرد أن تتأملها تجد رائحة التراث تحاصرك.

أمام نول خشبي عتيق، ينسج سيد كُحيل، خيوط القطن، كما لو كان يعزف مقطوعة موسيقية بشغف وحب، يرمي بمكوك الحياكة يمينًا ويسارًا حتى تتداخل الخيوط وتتشابك وتكتمل قطعته الفنية الفريدة.



رافق النول شيخ الحرفيين في السجاد اليدوي الشعبي، منذ طفولته، فتعلم الحرفة على يد والده، وخرج من تحت يديه فنان ماهر صاحب حرفة: "والدي كان فني دقيق في صنعته، اتولدت لقيته صانع سجاد يدوي، ما كملتش تعليمي، واشتغلت معاه، وهو اللي علمني شغل السجاد اليدوي، كملت المسيرة من بعده، وشغلي بقى يطلبه كبار الشخصيات والمشاهير".

عشق "سيد كحيل" صناعة السجاد اليدوي منذ نعومة أظافره، شب على تشكيل قطع السجاد برفقة والده، في مهنة هواها منذ الوهلة الأولى ويأبى أن يتركها رغم سنوات عمره التي شارفت على الثمانين عامًا، حاملًا لواء الحفاظ على الحرفة من الاندثار، يقول سيد:"أمي ولدتني تحت النول وعايز أموت وأنا على النول، الحمد لله شغال على النول العريض ولا الشاب الصغير علشان واخد بالي من صحتي، أنا حبيت صنعتي وهويتها من صغري بسبب والدي، وماشي على نهجه".

في وجود النول الخشبي وخيوط القطن والمكوك، يبدأ "سيد" عمله، يضغط بقدميه على دواسة النول، وبيديه يحرك المكوك يمينًا ويسارًا لنسج الخيوط بجمال إحساسه: "بنجهز الخيوط، وبنحدد ألوانها المطلوبة ما بين الأزرق والأسود والأصفر والأحمر والأخضر، وحجم ومقاس السجادة المطلوبة، ونُعقُد النير ونشد الخيوط على النول ونبدأ شُغل وبعد ما تتشكل السجادة، بننهي شغلنا بمرحلة التشطيب وإزالة الزيادات لتجهيز السجادة للبيع، والأسعار حسب حجم السجادة وتصميمها".

تصنيع السجاد اليدوي تراث شعبي متوارث تحفظه بصمات المهنيين والحرفيين، بالإبداع والمهارة بعيدًا عن الآلات الحديثة، ورغم ندرة اليد العاملة وقلة الحرفيين وعزوف كثيرٌ من الشباب عن تعلم الحرفة، إذ تتطلب مجهودًا كبيرًا وانضباطًا وحرفية عالية، باقية لن تزول: "الشغل اليدوي المصري ما يتعوضش، والحرفة عمرها ما هتنقرض، رغم إنها خفِّت كتير عن زمان لإن أجرها بسيط، يومية العامل بعد 10 ساعات شغل حوالي 120 جنيه، ودا اللي دفع شباب كتير تتجه لـ التوك توك، لكننا بنرضى بقليلنا ودايمًا أقول حتى لو مش هكسب منها حاجة مش هسيب صنعتي وزي ما اتولدت تحت النول هموت وأنا شغال عليه".



النول الخشبي



تصنيع السجاد