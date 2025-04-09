شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستندات لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمنازل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل، تسهيلًا على المواطنين.

وأشارت الشركة إلى أن لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا، بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد الملكية أو الإيجار، وموافقة الجهة الإدارة المختصة، وفاتورة المياه لمحل الاشتراك، وصورة الرخصة للمبنى.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 طرق للتواصل معها وإرسال الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المقدمة، هي:

- الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.

- الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.

- الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

- الاتصال بالخط الساخن 125.