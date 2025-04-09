شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جمعة ختام الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بـ"جمعة ختام الصوم الكبير"، يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وهي الجمعة التي تسبق "أحد الشعانين"، بداية أسبوع الآلام، أقدس أسابيع العام الكنسي.

ويُختتم في هذا اليوم الصوم الأربعيني المقدس الذي يمثل الأربعين يومًا التي صامها السيد المسيح، علمًا بأن صوم الاستعداد يُحذف من الحساب في هذا اليوم، ليكون الأقباط قد أتموا خمسة أسابيع صوم فعلي.

ويُقام في هذا اليوم طقس سر مسحة المرضى أو ما يعرف بـ"القنديل العام"، وهو أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيسة، حيث يقوم الكاهن بمسح المشاركين بالزيت المقدس للصلاة من أجل الشفاء الروحي والجسدي، ويُقام هذا الطقس داخل الكنيسة.

تُقام صلاة القنديل العام في هذا اليوم تحديدًا، لأنه لا يجوز إقامته خلال أسبوع الآلام، تمامًا كما لا تُقام جنازات أو رفع بخور خلال ذلك الأسبوع، ولذلك يُقام "الجناز العام" بعد قداس أحد الشعانين، و"القنديل العام" يوم جمعة ختام الصوم.

وتدور قراءات هذا اليوم حول الدينونة الأخيرة والمجيء الثاني للسيد المسيح، في إشارة رمزية لربط نهاية الصوم بنهاية العالم، وتذكير المؤمنين بالاستعداد الروحي والرجوع إلى الله.