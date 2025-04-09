شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: أغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة وشكرا للرئيس السيسي وللمصريين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مغادرة مصر بعد ثلاث أيام مؤثرة، شاهد فيها نبض القلوب في الترحيب الكريم وقوة التعاون في الدعم لأهالي غزة.

وقال ماكرون عبر حسابه على منصة X: "أغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة، رأيت فيها نبض القلوب في ترحيبكم الكريم في قوة تعاوننا. في الدعم الذي نقدمه معًا لأهالي غزة. في العريش، حيث يقاوم الأمل الألم. شكرًا لكم. تحيا الصداقة بين شعبينا"

وأضاف ماكرون في الفيديو: "شكرا جزيلا الرئيس السيسي وشكرا جزيلا للمصريين".