شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة من الحكومة لمزارعى القمح والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن محصول القمح في مقدمة أولويات وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ 3.1 مليون فدان، والإنتاجية المتوقعة من 9 إلى 10 ملايين طن.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين في هذا الشأن تتمثل في الآتى:

- استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لزيادة إنتاجية فدان القمح لتغطي الاحتياجات، وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز، و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية تتحمل التغييرات المناخية، والقمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة.

- نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية وتتحمل التغيرات المناخية، وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل.

- دعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة.

- توزيع التقاوي وفقاً للخريطة الصنفية على مستوى الجمهورية والذي يتم طبقاً لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

- الدعم الفني والإرشادي، ويتم ذلك من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوى الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية).



- دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة.

- تنظيم حملة قومية لمكافحة الحشائش وخاصة حشيشة الزمير والصامة على نفقة الوزارة.