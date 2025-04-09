شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 09 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 9-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:57 ص
وقت صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:05 م
وقت صلاة العشاء 7:23 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 18: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز