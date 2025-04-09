شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: عدم إصدار قرارات ندب المعلمين حتى نهاية امتحانات الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الحرص على استقرار العملية التعليمية، وانتظام العملية التعليمية بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفي ضوء ما نص عليه القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2013 الخاص بقواعد النقل والندب لأعضاء هيئة التعليم، فى مادته الخامسة: (لا يجوز إجراء نقل أو ندب لأى من أعضاء هيئة التدريس أثناء العام الدراسى إلا في حالات الضرورة القصوى التي تجيزها السلطة المختصة).

لذا يتم التنبيه مشددا بعدم إصدار أية قرارات، أو أوامر إدارية، أو نشرات نقل، أو ندب الأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيا حتى نهاية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على النحو الذي ينظمه القرار الوزاري سالف البيان، والتزام السادة مديري الإدارات التعليمية، والتوجيه الفني بضرورة تنفيذ ذلك، درءا للمساءلة القانونية، على أن يتم متابعة ذلك بمعرفتكم شخصيا.