شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تلغى رحلتين متجهتين لأثينا ورحلات العودة غدا بسبب إضرابات اليونان والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصر للطيران فى بيان لها منذ قليل إنه نظراً إلى الإضراب الذى يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وبالإشارة إلى التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة المطار، فقد تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا وهما MS747 و MS749 وكذلك الرحليتن المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 و MS750.

وستقوم مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الأربعاء 9 أبريل، فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 03:00 صباح الخميس 10 أبريل.

وطالت مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.