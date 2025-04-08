شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تلغى رحلتين متجهتين لأثينا ورحلات العودة غدا بسبب إضرابات اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد مصطفىالثلاثاء، 08 أبريل 2025 09:35 م
قالت مصر للطيران فى بيان لها منذ قليل إنه نظراً إلى الإضراب الذى يشهده مطار العاصمة اليونانية أثينا غدا الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، وبالإشارة إلى التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة المطار، فقد تقرر إلغاء رحلتي مصر للطيران المتجهتين من القاهرة إلى أثينا وهما MS747 و MS749 وكذلك الرحليتن المتجهتين من أثينا إلى القاهرة وهما MS748 و MS750.
وستقوم مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1749 التي ستغادر من القاهرة إلى أثينا في تمام الساعة 23:00 مساء الأربعاء 9 أبريل، فيما تقوم بتشغيل رحلة رقم MS1750 والتي تغادر أثينا متجهةً إلى القاهرة في تمام الساعة 03:00 صباح الخميس 10 أبريل.
وطالت مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.
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