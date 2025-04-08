شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للحرارة غدا على الوجه البحرى وحار على الجنوب والقاهرة تسجل 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

يهتم الكثير من المواطنين بمنابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة الفترة الأخيرة خصوصا مع التقلبات الجوية الأخيرة، فقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد غدًا الأربعاء 9 أبريل 2025، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

ويشهد غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالى:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 22 درجة.