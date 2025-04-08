رسائل مصرية فرنسية من العريش.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، رسائل مصرية فرنسية من العريش.. الرئيسان السيسى وماكرون يطالبان بالعودة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لأهالى غزة آلاف المصريين: لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية.. نعم لدعم القيادة السياسية.

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ـ رسائل مصرية فرنسية من العريش.. الرئيسان السيسى وماكرون يطالبان بالعودة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لأهالى غزة آلاف المصريين: لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية.. نعم لدعم القيادة السياسية

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