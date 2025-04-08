شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 1250 حالة إشغال متنوعة فى أحياء العجوزة والعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة التنسيق الدورى مع شرطة المرافق وتكثيف حملات رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين ومنع كافة التعديات على الطريق العام لعدم إعاقة حركة المواطنين.

وفى ذلك الإطار، اطلع محافظ الجيزة، على جهود أحياء العجوزة والعمرانية التى استهدفت عددًا من القطاعات الحيوية وأسفرت عن رفع العديد من الإشغالات المتعدية على نهر الطريق وأرصفة المشاة بإجمالى 1250 حالة مما ساهم فى تيسير الحركة المرورية.

وشهدت الحملات قيام حى العجوزة بحملة مكبرة بقطاع أرض اللواء وشوارع السودان والعلمين وشرق الترسانة وأحمد عرابى، أسفرت عن رفع 750 حالة إشغال متنوعة.

وواصل حى العمرانية حملاته المكبرة التى استهدفت عددًا من المقاهى والمحال المخالفة بشوارع فيصل والعشرين وراشد ومدحت وسعد رجب، مما أسفر عن رفع 500 حالة إشغال ضمّت كراسى وثلاجات تم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحى.

وشهدت الحملات فى حى العمرانية المرور على عدد من المنشآت غير المرخصة التى تمارس أنشطة تسبب إزعاجًا داخل الكتلة السكنية دون الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، حيث تم غلقها استجابة لشكاوى المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وجاءت الحملات بتواجد اللواء ذكى سلام رئيس حى العجوزة، واللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية، وشرطة المرافق، والإدارات المختصة.

حالات الإشغالات



جانب من حالات الإشغالات