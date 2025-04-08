شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بسرعة بحث الطلبات المقدمة من أعضاء النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعى الدورى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، وذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية.

ويأتى هذا اللقاء الدورى فى إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتى تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين فى مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين إدارة الإتصال السياسى بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت فى الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسى بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.

جانب من لقاء الوزير مع أعضاء النواب والشيوخ



جانب من لقاء وزير التموين وأعضاء النواب والشيوخ