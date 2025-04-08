شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد تكريم عددًا من أعضاء هيئة الدواء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الثلاثاء، 08 أبريل 2025 06:55 م

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باحتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها فى مجال الدواء.

وشهد رئيس الوزراء، تكريم أعضاء هيئة الدواء المصرية. وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تحرص على تطوير الصناعة كونها أحد أهم أولوياتها، ومستمرون فى تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوى. جاء ذلك خلال احتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها فى مجال الدواء.

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