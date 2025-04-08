شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان السيسي وماكرون يؤكدان من العريش رفضهما لمحاولات لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، مدينة العريش، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التى يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.

وأكد الرئيسان - خلال الزيارة - على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.