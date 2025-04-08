شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق كامل الوزير: الدولة حريصة على تطوير قطاع الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تحرص على تطوير الصناعة كونها أحد أهم أولوياتها، ومستمرون فى تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال احتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها فى مجال الدواء.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، باحتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها فى مجال الدواء.