شكرا لقرائتكم خبر عن لجان المقاومة بفلسطين تشيد بالتظاهرات الشعبية المصرية فى رفح والعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت لجان المقاومة في فلسطين بالجماهير المصرية التي خرجت بالمسيرات والمظاهرات الشعبية الحاشدة في مدينتي العريش ورفح المصرية دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا للحصار ولمخططات ومؤامرات التهجير الصهيوأمريكية .

وأكدت اللجان في بيان لها، أن المظاهرات المصرية في العريش ورفح المصرية الرافضة لحرب الإبادة الجماعية تنسجم مع القيم والمبادئ الأصيلة للجمهورية العربية المصرية ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسات التهجير القسرية الصهيونية .

توجهت لجان المقاومة في فلسطين بالتحية إلى الشعب المصري الشقيق الذي عبر بمظاهراته الحاشدة عن الوفاء والنصرة والإخوة والتضامن مع شعبنا في قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة وتجويع وتهجير وتطهير عرقي لم يعرفها مثلها التاريخ.