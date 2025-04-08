شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات للطلاب بالترم الثانى حتى موعد امتحانات نهاية العام 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفقا لما ورد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، 2024،2025، يحصل الطلاب على إجازة بالفصل الدراسى الثانى حتى موعد بدء امتحانات نهاية العام كالتالى: 21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم ـ و25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء ـ 1 مايو الخميس عيد العمال وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل يوم 24 مايو.
وفيما يلى قائمة بـ الإجازات الرسمية للطلاب في مصر 2025:
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
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